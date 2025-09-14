https://ria.ru/20250914/yazyk-2041771922.html

Русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире на основании анализа конкурентоспособности по нескольким параметрам, сообщил РИА Новости декан филологического факультета Института Пушкина Владимир Карасик. "По совокупным критериям русский язык находится на пятом месте в мире", - сказал Карасик, добавив, что на русском языке говорят более 255 миллионов человек с присутствием в 66 странах мира. По словам декана филологического факультета Института Пушкина, русский язык является официальным в международных организациях, занимая четвертое место после английского, французского и испанского, а по количеству публикаций в международных научных базах данных - пятое место. "При этом количество публикаций на русском языке демонстрирует тенденцию к росту", - добавил Карасик. Он отметил, что по количеству периодических изданий русский язык занимает седьмую позицию в общем рейтинге, по количеству сайтов на этом языке в интернете - пятое место в мире.

