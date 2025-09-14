https://ria.ru/20250914/yavka-2041956685.html

Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 90,54 процента

Итоговая явка на дистанционное электронное голосование составила 90,54%, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование составила 90,54%, сообщило Минцифры в Telegram-канале."Дистанционное электронное голосование завершилось. Всего на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 миллиона человек", — говорится в публикации.Возрастной состав избирателей в онлайне:В топ регионов по количеству проголосовавших на платформе ДЭГ попали Свердловская и Ростовская области, Чувашия, Пермский край и Челябинская область.Единый день голосованияКомпания проходила с 12 по 14 сентября. Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах состоялись выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране прошли около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование провели в 24 субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

