Явка на выборах главы Татарстана на 18:00 составила 66,5%
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
19:00 14.09.2025 (обновлено: 23:00 14.09.2025)
Явка на выборах главы Татарстана на 18:00 составила 66,5%
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Татарстана на 18.00 часов составила 66,5%, сообщает центризбирком республики. "По данным системы ГАС "Выборы" на 18.00 в Татарстане проголосовали 66,5% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении. На предыдущих выборах главы Татарстана в 2020 году явка на 18.00 часов Единого дня голосования 13 сентября составляла составила 73,66%. При этом пять лет назад жители республики делали свой выбор в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. Жители республики в воскресенье выбирают высшее должностное лицо региона - раиса Татарстана. Также проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где выборы проходят один день - 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек. Кандидатами на выборах главы Татарстана зарегистрированы четыре человека: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
