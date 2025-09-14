Явка на выборах губернатора Новгородской области превысила 36 процентов
Явка на выборах губернатора Новгородской области к 18.00 составила 36,4%
Избиратели голосуют на выборах в органы местного самоуправления
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Новгородской области к 18.00 третьего дня голосования составила 36,4% с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Лебедева.
Участки для голосования, которых насчитывается в регионе 520, открылись в воскресенье в 08.00 мск.
"Явка 14 сентября на 18 часов голосования составляет 36,4% с учётом ДЭГ. Всего проголосовало 170 387 избирателей... Явка на аналогичных выборах губернатора в 2022 году на 18.00 была 29,77%", - сообщила Лебедева.
Почти 21 тысяча жителей области решили голосовать дистанционно, подав заявление на "Госуслугах". По состоянию на 18.00 по ДЭГ проголосовали почти 90% избирателей или более 18 тысяч человек.
Лидируют по явке Мошенской (65,1%) и Батецкий округа (53,42%). В Великом Новгороде явка — 29,37%. В Москве на экстерриториальных участках проголосовали избирателей 83 из 96.
Досрочное на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек.
На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
