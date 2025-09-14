Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Брянской области превысила 56 процентов
18:52 14.09.2025 (обновлено: 19:00 14.09.2025)
Явка на выборах губернатора Брянской области превысила 56 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Брянской области на 18.45 мск составляет 56,22%, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.
ТУЛА, 14 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Брянской области на 18.45 мск составляет 56,22%, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.Голосование началось 12 сентября. В целях обеспечения безопасности на выборах в шести приграничных районах Брянской области проходило досрочное голосование. В регионе открыт 1041 избирательный участок.На пост губернатора Брянской области претендуют пять человек: действующий глава региона Александр Богомаз ("Единая Россия"), Андрей Архицкий ("КПРФ"), Алексей Тимошков ("СРЗП") и Геннадий Селебин ("Родина").Явка избирателей на выборах губернатора Брянской области в 2020 году составила 50,37%. Тогда Александр Богомаз набрал 71,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов.Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Информационный центр ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Информационный центр ЦИК России
ТУЛА, 14 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Брянской области на 18.45 мск составляет 56,22%, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.
Голосование началось 12 сентября. В целях обеспечения безопасности на выборах в шести приграничных районах Брянской области проходило досрочное голосование. В регионе открыт 1041 избирательный участок.
Единый день голосования — 2025ПолитикаРоссияБрянская областьРеспублика КомиАлександр БогомазКПРФЕдиная Россия
 
 
