Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52 процента
Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 18.00 воскресенья составила 52,18%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 14.09.2025
КУРСК , 14 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 18.00 воскресенья составила 52,18%, сообщил региональный избирком."Что касается явки избирателей на досрочных выборах губернатора Курской области, то на 18.00 мы преодолели 50% барьер... и явка на 18.00 составила 451 758 человек пришло на избирательные участки, что составляет 52,18% от общего числа избирателей", - сказал председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин в ходе брифинга.Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека.На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".
