https://ria.ru/20250914/yavka-2041885990.html

Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52 процента

Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52 процента - РИА Новости, 14.09.2025

Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52 процента

Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 18.00 воскресенья составила 52,18%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T18:42:00+03:00

2025-09-14T18:42:00+03:00

2025-09-14T18:47:00+03:00

единый день голосования — 2025

политика

курская область

александр хинштейн

кпрф

лдпр

единая россия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814736_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_334bd7d311c2368a81b58ee1bb71807f.jpg

КУРСК , 14 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 18.00 воскресенья составила 52,18%, сообщил региональный избирком."Что касается явки избирателей на досрочных выборах губернатора Курской области, то на 18.00 мы преодолели 50% барьер... и явка на 18.00 составила 451 758 человек пришло на избирательные участки, что составляет 52,18% от общего числа избирателей", - сказал председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин в ходе брифинга.Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека.На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

https://ria.ru/20250914/vybory-2041845170.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, политика, курская область, александр хинштейн, кпрф, лдпр, единая россия, россия