Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52 процента - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 14.09.2025 (обновлено: 18:47 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/yavka-2041885990.html
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52 процента
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52 процента - РИА Новости, 14.09.2025
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52 процента
Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 18.00 воскресенья составила 52,18%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T18:42:00+03:00
2025-09-14T18:47:00+03:00
единый день голосования — 2025
политика
курская область
александр хинштейн
кпрф
лдпр
единая россия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814736_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_334bd7d311c2368a81b58ee1bb71807f.jpg
КУРСК , 14 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 18.00 воскресенья составила 52,18%, сообщил региональный избирком."Что касается явки избирателей на досрочных выборах губернатора Курской области, то на 18.00 мы преодолели 50% барьер... и явка на 18.00 составила 451 758 человек пришло на избирательные участки, что составляет 52,18% от общего числа избирателей", - сказал председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин в ходе брифинга.Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека.На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
https://ria.ru/20250914/vybory-2041845170.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814736_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ebac08b636191dcc3aa0964b657f0a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования — 2025, политика, курская область, александр хинштейн, кпрф, лдпр, единая россия, россия
Единый день голосования — 2025, Политика, Курская область, Александр Хинштейн, КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Россия
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52 процента

Явка на выборах губернатора Курской области на 18.00 составила 52,18%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Работа информационного центра ЦИК России
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК , 14 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 18.00 воскресенья составила 52,18%, сообщил региональный избирком.
"Что касается явки избирателей на досрочных выборах губернатора Курской области, то на 18.00 мы преодолели 50% барьер... и явка на 18.00 составила 451 758 человек пришло на избирательные участки, что составляет 52,18% от общего числа избирателей", - сказал председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин в ходе брифинга.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека.
На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".
Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Как прошел единый день голосования
Вчера, 16:05
 
Единый день голосования — 2025ПолитикаКурская областьАлександр ХинштейнКПРФЛДПРЕдиная РоссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала