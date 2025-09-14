https://ria.ru/20250914/yavka-2041871610.html

Явка на выборах губернатора Оренбуржья составила 47,69 процента

УФА, 14 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области на 18.00 (16.00 мск) пятницы оставила 47,69%, итоговую явку озвучат после подсчета голосов, сообщает избирком региона в своем Telegram-канале."Явка на выборах в Оренбургской области на 18.00 (16.00 мск) составила 47,69%. Проголосовали 718 234 избирателя. В 20.00 (18.00 мск) завершится голосование. Итоговая явка будет известна после завершения подсчёта голосов", - говорится в сообщении областной избирательной комиссии.Всего в регионе 1 500 822 избирателей.В Оренбургской области проходит трехдневное голосование на досрочных выборах губернатора и в органы местного самоуправления.Прошлые губернаторские выборы в Оренбуржье прошли в сентябре 2024 года. Тогда голосование тоже длилось три дня, итоговая явка избирателей составила 52,59 %.Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах России и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

