Явка на выборах главы Ростовской области превысила 52 процента

Явка на выборах губернатора Ростовской области на 15.00 составила 52,6%
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 15.00 третьего дня голосования составила 52,6%, сообщает избирком региона.
"На 15.00 14 сентября в выборах губернатора приняли участие 52,6% избирателей. С учетом ДЭГ проголосовали 1 642 129 жителей Ростовской области", - говорится в сообщении.
Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР).
Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей.
Согласно данным избиркома региона, в 2020 году в выборах губернатора Ростовской области, которые проводились один день, приняли участие 42,99% избирателей региона.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.