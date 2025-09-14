Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах главы Ростовской области превысила 52 процента
15:56 14.09.2025
Явка на выборах главы Ростовской области превысила 52 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 15.00 третьего дня голосования составила 52,6%, сообщает избирком региона.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 15.00 третьего дня голосования составила 52,6%, сообщает избирком региона. "На 15.00 14 сентября в выборах губернатора приняли участие 52,6% избирателей. С учетом ДЭГ проголосовали 1 642 129 жителей Ростовской области", - говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР). Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей. Согласно данным избиркома региона, в 2020 году в выборах губернатора Ростовской области, которые проводились один день, приняли участие 42,99% избирателей региона. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону
Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 15.00 третьего дня голосования составила 52,6%, сообщает избирком региона.
"На 15.00 14 сентября в выборах губернатора приняли участие 52,6% избирателей. С учетом ДЭГ проголосовали 1 642 129 жителей Ростовской области", - говорится в сообщении.
Единый день голосования в России
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
12 сентября, 00:11
Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР).
Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей.
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии
В НОМ оценили организацию голосования в ЕДГ-2025
13 сентября, 17:46
13 сентября, 17:46
Согласно данным избиркома региона, в 2020 году в выборах губернатора Ростовской области, которые проводились один день, приняли участие 42,99% избирателей региона.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Информационный центр ЦИК России
В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора
Вчера, 15:17
Вчера, 15:17
 
