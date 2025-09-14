https://ria.ru/20250914/yavka-2041853041.html

Явка на выборах главы Ростовской области превысила 52 процента

Явка на выборах главы Ростовской области превысила 52 процента - РИА Новости, 14.09.2025

Явка на выборах главы Ростовской области превысила 52 процента

Явка на выборах главы Ростовской области превысила 52 процента

14.09.2025

Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 15.00 третьего дня голосования составила 52,6%, сообщает избирком региона.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 15.00 третьего дня голосования составила 52,6%, сообщает избирком региона. "На 15.00 14 сентября в выборах губернатора приняли участие 52,6% избирателей. С учетом ДЭГ проголосовали 1 642 129 жителей Ростовской области", - говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР). Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей. Согласно данным избиркома региона, в 2020 году в выборах губернатора Ростовской области, которые проводились один день, приняли участие 42,99% избирателей региона. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

