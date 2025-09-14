Явка на выборах новгородского губернатора превысила 30 процентов
Явка на выборах новгородского губернатора к 10:00 превысила 30 процентов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Новгородской области к 10.00 третьего дня голосования составила 30,13% с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Лебедева.
Участки для голосования, которых насчитывается в регионе 520, открылись в воскресенье в 8.00 мск.
"Третий день голосования... На 10 часов 14 сентября у нас в области явка составила 30,13% с учётом ДЭГ. Всего проголосовали 141 022 избирателя... На аналогичных выборах губернатора три года назад явка на 10 часов была 20,2%", - сообщила Лебедева.
Почти 21 тысяча жителей области решили голосовать дистанционно, подав заявление на "Госуслугах". По состоянию на 10.00, по ДЭГ проголосовали почти 86% избирателей или почти 18 тысяч человек. Самыми активными по-прежнему остаются избиратели Валдайского округа, где по ДЭГ проголосовали почти 90%.
Лидируют по явке по-прежнему Мошенской ( 54,02%) и Поддорский округа ( 46,29%). В Великом Новгороде явка — 24,09%. В Москве на экстерриториальных участках проголосовали 75 избирателей из 96.
Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек.
На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.