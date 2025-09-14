https://ria.ru/20250914/yanao-2041897672.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЯНАО
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЯНАО - РИА Новости, 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЯНАО
Партия "Единая Россия" с 64,88% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, на втором месте - ЛДПР с 14,88%... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14
2025-09-14T20:11:00+03:00
2025-09-14T20:11:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 64,88% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, на втором месте - ЛДПР с 14,88% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 4,27% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте - КПРФ с 13,71% голосов, а за ним идет "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 5,09%. Голосование на выборах в законодательное собрание ЯНАО проходило в течение трех дней - с 12 по 14 сентября. В текущем седьмом созыве регионального парламента были представлены четыре фракции - ЕР (18 депутатов), ЛДПР (два), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и КПРФ (по одному).
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЯНАО
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЯНАО с 64,88% голосов