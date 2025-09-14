Явка на выборах главы Татарстана к закрытию участков составила 75,5%

Рейтинг@Mail.ru
22:56 14.09.2025
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Татарстана на момент закрытия избирательных участков составила 75,5%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
"По данным системы ГАС "Выборы", на данный момент в Татарстане проголосовало 75,5% от общего числа избирателей, внесенных в список на момент начала голосования", - сказал Кондратьев журналистам после закрытия участков для голосования.
На предыдущих выборах главы Татарстана в 2020 году итоговая явка составила 78,78%.
Кондратьев уточнил, что голосование прошло в спокойной обстановке и штатном режиме, за его ходом на участках наблюдали порядка 14 тысяч наблюдателей. По данным оперативного штаба правоохранительных органов, серьезных происшествий не зафиксировано. Медицинская помощью потребовалась троим избирателям и была оказана им на месте (по поводу гипертонической болезни, мигрени), госпитализация не потребовалась. Чрезвычайных ситуаций в ходе голосования не зафиксировано.
По информации главы ЦИК Татарстана, все системы республиканского центра противодействия гиперугрозам отработали в штатном режиме, заблокирована 91 атака, выявлено и заблокировано около 27,4 тысячи фактов сканирования инфраструктуры. На горячую линию поступило 870 звонков, все обращения носили информационно-справочный характер.
Жители республики в воскресенье выбирали высшее должностное лицо региона - раиса Татарстана. Кандидатами стали Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Также прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где голосование проводилось один день - 14 сентября.
Выборы прошли в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - прошли прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
 
