Памфилова уверена в точности результатов ДЭГ

политика
элла памфилова
цик рф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b19d6acf04885471a8666be05c295d2.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила уверенность, что результаты дистанционного электронного голосования точные и достоверные. "Я лишь могу добавить, в чем я уверена на 200%, что эти результаты абсолютно достоверные, точные и честные", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
