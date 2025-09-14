https://ria.ru/20250914/vybory-2041912762.html

Памфилова уверена в точности результатов ДЭГ

Памфилова уверена в точности результатов ДЭГ - РИА Новости, 14.09.2025

Памфилова уверена в точности результатов ДЭГ

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила уверенность, что результаты дистанционного электронного голосования точные и достоверные. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:40:00+03:00

2025-09-14T21:40:00+03:00

2025-09-14T21:40:00+03:00

политика

элла памфилова

цик рф

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b19d6acf04885471a8666be05c295d2.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила уверенность, что результаты дистанционного электронного голосования точные и достоверные. "Я лишь могу добавить, в чем я уверена на 200%, что эти результаты абсолютно достоверные, точные и честные", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.

https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, элла памфилова, цик рф, единый день голосования — 2025