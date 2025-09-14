Памфилова уверена в точности результатов ДЭГ

Рейтинг@Mail.ru
21:40 14.09.2025
2025-09-14T21:40:00+03:00
2025-09-14T21:40:00+03:00
политика
элла памфилова
цик рф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b19d6acf04885471a8666be05c295d2.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила уверенность, что результаты дистанционного электронного голосования точные и достоверные. "Я лишь могу добавить, в чем я уверена на 200%, что эти результаты абсолютно достоверные, точные и честные", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
2025
политика, элла памфилова, цик рф, единый день голосования — 2025
Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025
© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила уверенность, что результаты дистанционного электронного голосования точные и достоверные.
«
"Я лишь могу добавить, в чем я уверена на 200%, что эти результаты абсолютно достоверные, точные и честные", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
ПолитикаЭлла ПамфиловаЦИК РФЕдиный день голосования — 2025
 
 
