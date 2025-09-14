https://ria.ru/20250914/vybory-2041907834.html
Медведев оценил результаты кандидатов от ЕР на выборах
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" смогли добиться внушительных результатов на выборах в единый день голосования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев."Наши кандидаты смогли добиться внушительных результатов", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
