Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил результаты кандидатов от ЕР на выборах - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 14.09.2025 (обновлено: 21:14 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/vybory-2041907834.html
Медведев оценил результаты кандидатов от ЕР на выборах
Медведев оценил результаты кандидатов от ЕР на выборах - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев оценил результаты кандидатов от ЕР на выборах
Кандидаты от партии "Единая Россия" смогли добиться внушительных результатов на выборах в единый день голосования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:11:00+03:00
2025-09-14T21:14:00+03:00
политика
единая россия
единый день голосования — 2025
дмитрий медведев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" смогли добиться внушительных результатов на выборах в единый день голосования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев."Наши кандидаты смогли добиться внушительных результатов", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единая россия, единый день голосования — 2025, дмитрий медведев, россия
Политика, Единая Россия, Единый день голосования — 2025, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев оценил результаты кандидатов от ЕР на выборах

Медведев назвал результаты кандидатов от ЕР на выборах в ЕДГ внушительными

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" смогли добиться внушительных результатов на выборах в единый день голосования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Наши кандидаты смогли добиться внушительных результатов", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова: атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на дистанционное голосование
Вчера, 20:27
 
ПолитикаЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2025Дмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала