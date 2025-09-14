https://ria.ru/20250914/vybory-2041874486.html

Явка на выборах в Севастополе достигла почти 60 процентов

Явка на выборах в Севастополе достигла почти 60 процентов

единый день голосования — 2025

севастополь

политика

михаил развожаев

кпрф

лдпр

единая россия

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Севастополе к 15.00 последнего дня голосования достигла почти 60%, сообщил Севгоризбирком. В Севастополе в воскресенье проходит завершающий третий день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование. "По состоянию на 15 часов 14 сентября 2025 года проголосовало 198 145 избирателей (59,64%) — данные с учётом досрочного голосования и без учёта проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование)", - сообщили в избиркоме региона журналистам. В сентябре 2020 года на выборах губернатора итоговая явка составила 48,28%. Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября, в эти дни работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса. Всего в регионе имеют право голоса более 340 тысяч человек. В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".

севастополь

