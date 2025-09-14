Выборы губернатора в Иркутской области прошли без происшествий
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае
Избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае
ИРКУТСК, 14 сен - РИА Новости. Голосование на выборах губернатора завершилось в Иркутской области, выборы прошли без происшествий, сообщил глава региона Игорь Кобзев.
В Приангарье 12, 13 и 14 сентября проходили выборы губернатора региона. Жители Приангарья выбирали главу области из четырех кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией "Единая Россия", Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергея Левченко от КПРФ.
В регионе работали 1866 участковых избирательных комиссий. Все они закрылись в 20.00 (15.00 мск). В списки избирателей были включены 1,82 миллиона человек. Для жителей Приангарья, находящихся в дни голосования в Москве, были открыты 14 экстерриториальных участков. Кроме выборов губернатора, в Приангарье проходили 72 муниципальные кампании.
По данным областного избиркома на 18.00 (13.00 мск) воскресенья явка на выборах составила 31,46%.
"Выборы прошли без происшествий. Были обращения, но в рамках территориальных и участковых избирательных комиссий они обсуждались и принимались решения", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что выборы прошли безопасно, открыто и доступно.
По данным ЦИК РФ после обработки 0,73% бюллетеней Игорь Кобзев лидирует с 82,7% голосов. Второе место занимает Сергей Левченко (КПРФ) – 6,3% голосов, третьим идет Виктор Галицков (ЛДПР) - 5,64%, четвертой – Лариса Егорова ("Справедливая Россия - За правду") - 5,06%.