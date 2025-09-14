Явка на выборах главы Чувашии превысила 51 процент
Явка на выборах главы Чувашии к 15.00 достигла 51,7%
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах в органы местного самоуправления
Избиратели голосуют на выборах в органы местного самоуправления. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Более 51,7% избирателей проголосовали в Чувашии к 15.00 в третий день выборов главы региона, сообщает избирком республики.
Выборы главы республики проходят в Чувашии с 12 по 14 сентября. В течение трех дней с 8.00 до 20.00 мск в регионе работает 921 избирательный участок. Численность избирателей на 1 июля 2025 года в Чувашии составляет 906 769 человек. Жители Чувашии могут отдать свой голос в том числе через дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
"Явка избирателей по состоянию на 15.00 часов 14 сентября 2025 года составляет 51,73% (469 568 избирателей). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 91,49% (181 791 избиратель)", - сообщает избирком региона.
Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов.
Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%.