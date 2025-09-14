Рейтинг@Mail.ru
15:21 14.09.2025
Явка на выборах главы Чувашии превысила 51 процент
Более 51,7% избирателей проголосовали в Чувашии к 15.00 в третий день выборов главы региона, сообщает избирком республики. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T15:21:00+03:00
2025-09-14T15:21:00+03:00
политика
олег николаев (политик)
лдпр
единый день голосования — 2025
россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Более 51,7% избирателей проголосовали в Чувашии к 15.00 в третий день выборов главы региона, сообщает избирком республики. Выборы главы республики проходят в Чувашии с 12 по 14 сентября. В течение трех дней с 8.00 до 20.00 мск в регионе работает 921 избирательный участок. Численность избирателей на 1 июля 2025 года в Чувашии составляет 906 769 человек. Жители Чувашии могут отдать свой голос в том числе через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "Явка избирателей по состоянию на 15.00 часов 14 сентября 2025 года составляет 51,73% (469 568 избирателей). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 91,49% (181 791 избиратель)", - сообщает избирком региона. Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов. Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%.
политика, олег николаев (политик), лдпр, единый день голосования — 2025, россия
Политика, Олег Николаев (политик), ЛДПР, Единый день голосования — 2025, Россия
Избиратели голосуют на выборах в органы местного самоуправления
© РИА Новости / Илья Наймушин
Избиратели голосуют на выборах в органы местного самоуправления. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Более 51,7% избирателей проголосовали в Чувашии к 15.00 в третий день выборов главы региона, сообщает избирком республики.
Выборы главы республики проходят в Чувашии с 12 по 14 сентября. В течение трех дней с 8.00 до 20.00 мск в регионе работает 921 избирательный участок. Численность избирателей на 1 июля 2025 года в Чувашии составляет 906 769 человек. Жители Чувашии могут отдать свой голос в том числе через дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
"Явка избирателей по состоянию на 15.00 часов 14 сентября 2025 года составляет 51,73% (469 568 избирателей). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 91,49% (181 791 избиратель)", - сообщает избирком региона.
Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов.
Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%.
Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области
Явка на выборах губернатора Курской области приблизилась к 47 процентам
Вчера, 13:10
 
Политика Олег Николаев (политик) ЛДПР Единый день голосования — 2025 Россия
 
 
