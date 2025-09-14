https://ria.ru/20250914/vybory-2041842426.html
На выборах в Магаданской области лидирует "Единая Россия"
На выборах в Магаданской области лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 14.09.2025
На выборах в Магаданской области лидирует "Единая Россия"
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов думы Магаданской области с 58,45% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 15,53% протоколов.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов думы Магаданской области с 58,45% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 15,53% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает ЛДПР – 16,7% голосов, третье – КПРФ с 9,7% голосов. На четвертой позиции оказалась партия "Новые люди" с 9,04% голосов, на пятой - "Справедливая Россия - За правду", у которой 6% голосов. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
На выборах в Магаданской области лидирует "Единая Россия"
