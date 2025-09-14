Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылись избирательные участки - РИА Новости, 14.09.2025
08:08 14.09.2025 (обновлено: 09:16 14.09.2025)
В Москве открылись избирательные участки
В Москве открылись избирательные участки
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Москве в третий день выборов открылись 14 избирательных пунктов.Экстерриториальные избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Отдать свой голос на них смогут жители 19 регионов, где проходят выборы высшего должностного лица и которые по разным причинам сейчас находятся в столице.В списке мест для голосования:Избиратели могут отдать свой голос либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.На столичных участках назначили 84 наблюдателя, 70 из них — от пяти парламентских партий, 14 — от Общественной палаты Москвы. Во всех пунктах работает система видеонаблюдения. Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
Избиратели могут отдать свой голос либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.
На столичных участках назначили 84 наблюдателя, 70 из них — от пяти парламентских партий, 14 — от Общественной палаты Москвы. Во всех пунктах работает система видеонаблюдения.

Всего избиратели подали 17 868 заявлений, чтобы проголосовать на участках в Москве.

Единый день голосования

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
