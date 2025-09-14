В Москве открылись избирательные участки
В Москве в третий день голосования открылись 14 избирательных участков
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Москве в третий день выборов открылись 14 избирательных пунктов.
Экстерриториальные избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Отдать свой голос на них смогут жители 19 регионов, где проходят выборы высшего должностного лица и которые по разным причинам сейчас находятся в столице.
В НОМ оценили организацию голосования в ЕДГ-2025
13 сентября, 17:46
В списке мест для голосования:
- ТРЦ "Афимолл Сити";
- ТЦ "Метрополис";
- ТРК "Форт Отрадное";
- ТРЦ "Щелковский";
- ТЦ "ГОРОД";
- ТРЦ "Ривьера";
- ТРЦ "Колумбус";
- ТРЦ "Спектр";
- МФК "Кунцево Плаза";
- ТЦ "Калейдоскоп";
- ТЦ "Галерея";
- аванзал станции метро "Курская";
- ТГК "Измайлово" — холл гостиницы "Дельта";
- ТК "Зеленоградский".
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
1 из 2
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
2 из 2
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
1 из 2
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
2 из 2
Избиратели могут отдать свой голос либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.
На столичных участках назначили 84 наблюдателя, 70 из них — от пяти парламентских партий, 14 — от Общественной палаты Москвы. Во всех пунктах работает система видеонаблюдения.
Всего избиратели подали 17 868 заявлений, чтобы проголосовать на участках в Москве.
Москалькова рассказала о мониторинге голосования в СИЗО
13 сентября, 16:28
Единый день голосования
Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11