ВСУ протянули колючую проволоку в трубопроводе в Купянске, пишут СМИ

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода, расположенного в харьковском Купянске, якобы по которому российские войска заходят в город, сообщает украинское агентство УНИАН, Минобороны РФ 3 сентября показало кадры, подтверждающие контроль российскими войсками над почти половиной территории города Купянска в Харьковской области. "В Сети публикуют кадры, как утверждается, колючей проволоки, протянутой ВСУ в трубопроводе, по которому (армия РФ - ред.) заходит в Купянск", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 8 августа признал, что украинские военные недосмотрели и не учли дерзость действий российской армии во время операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи. По его словам, силы обороны Украины допустили ошибку и позволили армии РФ фактически зайти с тыла через трубу. Тринадцатого сентября российский военкор Юрий Котенок опубликовал видео в своем Telegram-канале, на котором, как утверждается, российские военнослужащие скрытно передвигались по газовой трубе, предположительно, во время захода на окраины Купянска. В тот же день агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на российских военкоров сообщило, что российские военные использовали газовую трубу для захода в Купянск, где штурмовые подразделения ВС РФ продолжают бои за город. По данным военкоров, военные штурмовики прошли газопровод за четыре дня передвигаясь по нему с помощью специальных тележек и электросамокатов. Проведенная в марте ВС РФ операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.

