Войска "Юга" уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ
Войска "Юга" уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ - РИА Новости, 14.09.2025
Войска "Юга" уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ
На константиновском направлении расчёты беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия украинских войск,... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T09:24:00+03:00
2025-09-14T09:24:00+03:00
2025-09-14T09:24:00+03:00
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. На константиновском направлении расчёты беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия украинских войск, сообщили в Минобороны России. "В светлое время суток операторами БПЛА была выявлена позиция артиллерийского орудия противника, которая точным ударом беспилотника самолётного типа "Молния-2" была уничтожена. В тёмное время суток военнослужащими при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидирована 152-миллиметровая пушка-гаубица Д-20 ВСУ, которая вела огонь по нашим позициям", - отметили в ведомстве. В Минобороны РФ подчеркнули, что беспилотные комплексы различного типа позволяют эффективно выявлять и уничтожать артиллерию противника как днём, так и ночью.
Войска "Юга" уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ
БПЛА "Юга" поразили артиллерийские орудия ВСУ на Константиновском направлении