Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/vsu-2041789355.html
Войска "Юга" уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ
Войска "Юга" уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ - РИА Новости, 14.09.2025
Войска "Юга" уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ
На константиновском направлении расчёты беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия украинских войск,... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T09:24:00+03:00
2025-09-14T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_bb3cba008a2afbcb3fcc7f79aa034206.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. На константиновском направлении расчёты беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия украинских войск, сообщили в Минобороны России. "В светлое время суток операторами БПЛА была выявлена позиция артиллерийского орудия противника, которая точным ударом беспилотника самолётного типа "Молния-2" была уничтожена. В тёмное время суток военнослужащими при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидирована 152-миллиметровая пушка-гаубица Д-20 ВСУ, которая вела огонь по нашим позициям", - отметили в ведомстве. В Минобороны РФ подчеркнули, что беспилотные комплексы различного типа позволяют эффективно выявлять и уничтожать артиллерию противника как днём, так и ночью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_89f35b2216094d29b277966a4b65f982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Войска "Юга" уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ

БПЛА "Юга" поразили артиллерийские орудия ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. На константиновском направлении расчёты беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия украинских войск, сообщили в Минобороны России.
"В светлое время суток операторами БПЛА была выявлена позиция артиллерийского орудия противника, которая точным ударом беспилотника самолётного типа "Молния-2" была уничтожена. В тёмное время суток военнослужащими при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидирована 152-миллиметровая пушка-гаубица Д-20 ВСУ, которая вела огонь по нашим позициям", - отметили в ведомстве.
В Минобороны РФ подчеркнули, что беспилотные комплексы различного типа позволяют эффективно выявлять и уничтожать артиллерию противника как днём, так и ночью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала