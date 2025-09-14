Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 14.09.2025 (обновлено: 12:10 14.09.2025)
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.09.2025
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области
Группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности, заявил глава ДНР Денис Пушилин."На этой неделе мы увидели ряд освобожденных населенных пунктов, мы увидели, что ребята уже обустраиваются на днепропетровском направлении. Группировка войск "Восток" освободила полностью юг республики, теперь они улучшают позиции, создают зоны безопасности на территории Днепропетровской области, освобождая там населенный пункты", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области

ВС РФ улучшают позиции и создают зону безопасности в днепропетровской области

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"На этой неделе мы увидели ряд освобожденных населенных пунктов, мы увидели, что ребята уже обустраиваются на днепропетровском направлении. Группировка войск "Восток" освободила полностью юг республики, теперь они улучшают позиции, создают зоны безопасности на территории Днепропетровской области, освобождая там населенный пункты", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
