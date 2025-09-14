https://ria.ru/20250914/voyska-2041810895.html
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
денис пушилин
вооруженные силы рф
андрей руденко
вгтрк
донецкая народная республика
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности, заявил глава ДНР Денис Пушилин."На этой неделе мы увидели ряд освобожденных населенных пунктов, мы увидели, что ребята уже обустраиваются на днепропетровском направлении. Группировка войск "Восток" освободила полностью юг республики, теперь они улучшают позиции, создают зоны безопасности на территории Днепропетровской области, освобождая там населенный пункты", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
