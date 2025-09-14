https://ria.ru/20250914/vostok-2041811743.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Силы "Востока" уничтожили за сутки в ходе СВО более 225 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силы "Востока" уничтожили за сутки в ходе СВО более 225 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Диброва, Вербовое, Калиновское Днепропетровской области и Новогригоровка Запорожской области.
