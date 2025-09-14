Власти Москвы рассказали о кибератаках на системы голосования
Костырко назвал кибератаки на московские системы голосования несущественными
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Атаки на системы голосования Москвы на выборах глав регионов РФ есть, но они несущественные, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"У нас голосование сейчас электронное на участках. Терминалы выведены из той зоны, куда можно атаковать из общего интернета, поэтому для нас это не столь существенно. У нас есть внешние ресурсы… К ним график "паразитной" активности стандартный. Они (атаки - ред.) есть, но ничего выходящего за что-то допустимое не происходило", - сказал Костырко в ходе брифинга в общественном информационном центре города Москвы, отвечая на вопрос были ли зафиксированы кибератаки на московские системы голосования.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Явка на выборах губернатора Курской области составила 43,88 процента
13 сентября, 23:33