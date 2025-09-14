Рейтинг@Mail.ru
Власти Москвы рассказали о кибератаках на системы голосования - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/vlasti-2041791164.html
Власти Москвы рассказали о кибератаках на системы голосования
Власти Москвы рассказали о кибератаках на системы голосования - РИА Новости, 14.09.2025
Власти Москвы рассказали о кибератаках на системы голосования
Атаки на системы голосования Москвы на выборах глав регионов РФ есть, но они несущественные, заявил начальник управления по совершенствованию территориального... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T09:36:00+03:00
2025-09-14T09:36:00+03:00
политика
россия
москва
республика коми
московская городская избирательная комиссия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041615759_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_3868ad9f406f2cc7a5e079683f9a5bf0.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Атаки на системы голосования Москвы на выборах глав регионов РФ есть, но они несущественные, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. "У нас голосование сейчас электронное на участках. Терминалы выведены из той зоны, куда можно атаковать из общего интернета, поэтому для нас это не столь существенно. У нас есть внешние ресурсы… К ним график "паразитной" активности стандартный. Они (атаки - ред.) есть, но ничего выходящего за что-то допустимое не происходило", - сказал Костырко в ходе брифинга в общественном информационном центре города Москвы, отвечая на вопрос были ли зафиксированы кибератаки на московские системы голосования. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/moskva-2041790749.html
https://ria.ru/20250913/vybory-2041754226.html
россия
москва
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041615759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6644cc1dd5c3569c29dd4d6cd4668100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, москва, республика коми, московская городская избирательная комиссия, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Москва, Республика Коми, Московская городская избирательная комиссия, Единый день голосования — 2025
Власти Москвы рассказали о кибератаках на системы голосования

Костырко назвал кибератаки на московские системы голосования несущественными

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Атаки на системы голосования Москвы на выборах глав регионов РФ есть, но они несущественные, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"У нас голосование сейчас электронное на участках. Терминалы выведены из той зоны, куда можно атаковать из общего интернета, поэтому для нас это не столь существенно. У нас есть внешние ресурсы… К ним график "паразитной" активности стандартный. Они (атаки - ред.) есть, но ничего выходящего за что-то допустимое не происходило", - сказал Костырко в ходе брифинга в общественном информационном центре города Москвы, отвечая на вопрос были ли зафиксированы кибератаки на московские системы голосования.
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Первым на выборах в Москве проголосовал житель Тамбовской области
Вчера, 09:33
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Явка на выборах губернатора Курской области составила 43,88 процента
13 сентября, 23:33
 
ПолитикаРоссияМоскваРеспублика КомиМосковская городская избирательная комиссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала