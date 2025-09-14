https://ria.ru/20250914/viza-2041769572.html

В Китае уточнили условия безвизового режима для россиян

В Китае уточнили условия безвизового режима для россиян - РИА Новости, 14.09.2025

В Китае уточнили условия безвизового режима для россиян

Новые условия безвизового режима в Китае для граждан России распространяются только на въезд по общегражданскому заграничному паспорту, рассказали РИА Новости в

ПЕКИН, 14 сен – РИА Новости. Новые условия безвизового режима в Китае для граждан России распространяются только на въезд по общегражданскому заграничному паспорту, рассказали РИА Новости в государственном управлении по делам миграции КНР. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. Как рассказали РИА Новости на горячей линии управления, безвизовый режим будет действовать при использовании общегражданского заграничного паспорта при въезде в Китай. Въезд с использованием других паспортов и документов, таких как дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт члена экипажа, моряка "не подпадает под действие новой политики", заявили в управлении. "Новые требования применяются при въезде в страну только при использовании обычного паспорта (общегражданского - ред.)", - сказали в управлении. В управлении также отметили, что въехать в Китай в рамках безвизового режима гражданам России можно будет и по пятилетнему общегражданскому заграничному паспорту, и по 10-летнему биометрическому. Как сообщается в справке, размещенной в официальном Telegram-канале посольства РФ в КНР, срок действия заграничного паспорта на момент предполагаемой даты выезда из Китая должен составлять не менее шести месяцев (то есть шесть месяцев плюс планируемое время пребывания в Китае по безвизовому режиму). Как уточнили в посольстве РФ в КНР, при наличии обстоятельств гуманитарного характера въезд в страну может быть разрешен с документом, имеющим меньший период действия.

