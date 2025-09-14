https://ria.ru/20250914/uzta-2041776659.html
Заказчик поджога ТЦ в Ухте давил на исполнителей
происшествия
россия
ухта
республика коми
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один из наиболее опасных разыскиваемых преступников Фахрудин Махмудов, заочно приговоренный к пожизненному сроку за организацию поджога торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми, давил на исполнителей преступления, чтобы они не дали на него показания, следует из материалов судов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В результате поджога здания ТЦ "Пассаж" в Ухте 11 июля 2005 года погибли 25 человек, 11 получили телесные повреждения разной степени тяжести. Исполнителей преступления Антона Коростелева и Алексея Пулялина в 2009 году суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Позднее в организации поджога обвинили братьев Фахрудина и Асрета Махмудовых и Валентина Гаджиева. В октябре 2013 года суд присяжных их оправдал, но Верховный суд РФ в 2014 году отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Обвиняемые не явились на предварительное судебное заседание по делу и были объявлены в международный розыск. В декабре 2023 года Верховный суд Республики Коми заочно приговорил братьев Махмудовых к пожизненному заключению, а Гаджиева к 23 годам колонии. Как следует из приговора, осужденные исполнители поджога Коростелев и Пулялин в январе 2010 года прибыли в ИК-56 в Свердловской области, в феврале они обратились с заявлениями, в которых указали, что готовы сотрудничать со следствием и дать правдивые показания в отношении заказчиков поджога ТЦ, "которыми являются Махмудовы Фахрудин, М, Асрет и Гаджиев Валентин". Но в дальнейшем они свои показания изменили, утверждая, что сообщили эти сведения под воздействием со стороны сотрудников правоохранительных органов. "Однако, как следует из материалов уголовного дела, в результате проверки этих заявлений в ходе расследования, а также по итогам тщательного анализа представленных доказательств судом первой инстанции, было объективно установлено, что такие заявления были сделаны (Коростелевым и Пулялиным – ред.) после оказания на них давления, но со стороны, действующей в интересах организаторов преступления, в том числе адвокатов, администрации исправительного учреждения, в котором они отбывали наказание, а также заинтересованных должностных лиц из системы правоохранительных органов, действовавших, как об этом в своих показаниях заявил прокурор… в интересах и по поручению главы дагестанской диаспоры Махмудова Ф.А., оказывавшего активное противодействие следствию по данному уголовному делу", - говорится в апелляционном определении. Тех, через кого оказывалось давление, в 2013 году осудили за подкуп и принуждение свидетелей к даче ложных показаний. Фахрудин Махмудов указан на сайте МВД РФ в числе наиболее опасных разыскиваемых преступников, за помощь в розыске которых установлено вознаграждение в 1 миллион рублей.
россия
ухта
республика коми
