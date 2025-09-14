https://ria.ru/20250914/uralvagonzavod-2041801590.html

Испытания показали эффективность БРЭМ на шасси танка Т-80

Испытания показали эффективность БРЭМ на шасси танка Т-80 - РИА Новости, 14.09.2025

Испытания показали эффективность БРЭМ на шасси танка Т-80

Шасси Т-80 используется для выпуска бронированных ремонтных эвакуационных машин, проводимые испытания первые машины на новой базе показывают ее эффективность,... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T10:47:00+03:00

2025-09-14T10:47:00+03:00

2025-09-14T10:47:00+03:00

александр потапов

уралвагонзавод

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-80

т-72 "урал"

т-90

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822698401_0:375:2730:1911_1920x0_80_0_0_fa60c3da6fb4a5b1b7fa24ef53ae593a.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Шасси Т-80 используется для выпуска бронированных ремонтных эвакуационных машин, проводимые испытания первые машины на новой базе показывают ее эффективность, сообщил гендиректор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов."БРЭМ у нас базируется на двух видах шасси: Т-72/Т-90 и Т-80. При этом раньше бытовало мнение, что БРЭМ на базе Т-80 не будет отвечать тем требованиям, которые к ней предъявляются. Проведенные испытания показали, что очень качественно, очень хорошо работает машина на Т-80", – сказал Потапов в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения. Модернизированная БРЭМ-80 была представлена на показе Минобороны России в феврале 2025 года. Доработанная машина получила сплошную защиту борта корпуса, как на танках Т-80БВМ. Также БРЭМ оснащена решетчатым экраном для защиты от ударов дронов-камикадзе. Дополнительную антидроновую защиту обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы. Ряд испытаний данной машины ещё проводятся. БРЭМ-80 предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники с поля боя и ремонта в полевых условиях. Машина оснащена лебедкой, краном и бульдозером-сошником. Предприятия Концерна "Уралвагонзавод" поставляют Российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", а также специальную технику. Все боевые машины УВЗ, как показала спецоперация, обладают большими возможностями для модернизации. С началом СВО объемы выпуска на предприятиях Концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.

https://ria.ru/20250328/tank-2007892077.html

https://ria.ru/20250914/uralvagonzavod-2041798134.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр потапов, уралвагонзавод, министерство обороны рф (минобороны рф), т-80, т-72 "урал", т-90, безопасность