Испытания показали эффективность БРЭМ на шасси танка Т-80 - РИА Новости, 14.09.2025
10:47 14.09.2025
Испытания показали эффективность БРЭМ на шасси танка Т-80
Шасси Т-80 используется для выпуска бронированных ремонтных эвакуационных машин, проводимые испытания первые машины на новой базе показывают ее эффективность,... РИА Новости, 14.09.2025
александр потапов
уралвагонзавод
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-80
т-72 "урал"
т-90
безопасность
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Шасси Т-80 используется для выпуска бронированных ремонтных эвакуационных машин, проводимые испытания первые машины на новой базе показывают ее эффективность, сообщил гендиректор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов."БРЭМ у нас базируется на двух видах шасси: Т-72/Т-90 и Т-80. При этом раньше бытовало мнение, что БРЭМ на базе Т-80 не будет отвечать тем требованиям, которые к ней предъявляются. Проведенные испытания показали, что очень качественно, очень хорошо работает машина на Т-80", – сказал Потапов в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения. Модернизированная БРЭМ-80 была представлена на показе Минобороны России в феврале 2025 года. Доработанная машина получила сплошную защиту борта корпуса, как на танках Т-80БВМ. Также БРЭМ оснащена решетчатым экраном для защиты от ударов дронов-камикадзе. Дополнительную антидроновую защиту обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы. Ряд испытаний данной машины ещё проводятся. БРЭМ-80 предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники с поля боя и ремонта в полевых условиях. Машина оснащена лебедкой, краном и бульдозером-сошником. Предприятия Концерна "Уралвагонзавод" поставляют Российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", а также специальную технику. Все боевые машины УВЗ, как показала спецоперация, обладают большими возможностями для модернизации. С началом СВО объемы выпуска на предприятиях Концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.
александр потапов, уралвагонзавод, министерство обороны рф (минобороны рф), т-80, т-72 "урал", т-90, безопасность
Александр Потапов, Уралвагонзавод, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-80, Т-72 "Урал", Т-90, Безопасность
Танк Т-80
© РИА Новости / Виктор Званцев
Танк Т-80. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Шасси Т-80 используется для выпуска бронированных ремонтных эвакуационных машин, проводимые испытания первые машины на новой базе показывают ее эффективность, сообщил гендиректор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
"БРЭМ у нас базируется на двух видах шасси: Т-72/Т-90 и Т-80. При этом раньше бытовало мнение, что БРЭМ на базе Т-80 не будет отвечать тем требованиям, которые к ней предъявляются. Проведенные испытания показали, что очень качественно, очень хорошо работает машина на Т-80", – сказал Потапов в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения.
Модернизированная БРЭМ-80 была представлена на показе Минобороны России в феврале 2025 года. Доработанная машина получила сплошную защиту борта корпуса, как на танках Т-80БВМ. Также БРЭМ оснащена решетчатым экраном для защиты от ударов дронов-камикадзе. Дополнительную антидроновую защиту обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы. Ряд испытаний данной машины ещё проводятся.
БРЭМ-80 предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники с поля боя и ремонта в полевых условиях. Машина оснащена лебедкой, краном и бульдозером-сошником.
Предприятия Концерна "Уралвагонзавод" поставляют Российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", а также специальную технику. Все боевые машины УВЗ, как показала спецоперация, обладают большими возможностями для модернизации.
С началом СВО объемы выпуска на предприятиях Концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.
Александр ПотаповУралвагонзаводМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-80Т-72 "Урал"Т-90Безопасность
 
 
