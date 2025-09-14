https://ria.ru/20250914/uralvagonzavod-2041798134.html

Гендиректор "Уралвагонзавода" назвал западные танки устаревшими

Гендиректор "Уралвагонзавода" назвал западные танки устаревшими - РИА Новости, 14.09.2025

Гендиректор "Уралвагонзавода" назвал западные танки устаревшими

Западные танки, которые специалисты концерна "Уралвагонзавод" изучают вместе с сотрудниками института Минобороны РФ, имеют интересными решениями, но гораздо... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T10:19:00+03:00

2025-09-14T10:19:00+03:00

2025-09-14T10:19:00+03:00

александр потапов

уралвагонзавод

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859723211_0:380:2693:1895_1920x0_80_0_0_5fceaa46438fb1e877a2a0b2a7d65251.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Западные танки, которые специалисты концерна "Уралвагонзавод" изучают вместе с сотрудниками института Минобороны РФ, имеют интересными решениями, но гораздо больше в них недостатков, сообщил гендиректор Концерна Александр Потапов. "У министерства обороны есть свой профильный институт, где они разбирают и смотрят машины с нашим участием, безусловно, те особенности и те интересные места, которые бы могли представлять для нас в будущем определённое развитие", - сказал Потапов в программе "Военная приёмка", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения. "Но вот если так говорить: это всё-таки машины прошлого века. Есть, безусловно, интересные решения, но сказать, что это глобально для нас что-то дает, я бы сказал, что нет", - добавил гендиректор концерна. Потапов уточнил, что удельная мощность двигателей западной бронетехники ниже, чем у российской. Кроме того, у изученных российскими специалистами образцов практически отсутствует динамическая и антидроновая защита.

https://ria.ru/20250914/tanki-2041775284.html

https://ria.ru/20250913/tank-2041633158.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр потапов, уралвагонзавод, министерство обороны рф (минобороны рф)