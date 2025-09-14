Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Уралвагонзавода" назвал западные танки устаревшими
10:19 14.09.2025
Гендиректор "Уралвагонзавода" назвал западные танки устаревшими
александр потапов
уралвагонзавод
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Западные танки, которые специалисты концерна "Уралвагонзавод" изучают вместе с сотрудниками института Минобороны РФ, имеют интересными решениями, но гораздо больше в них недостатков, сообщил гендиректор Концерна Александр Потапов. "У министерства обороны есть свой профильный институт, где они разбирают и смотрят машины с нашим участием, безусловно, те особенности и те интересные места, которые бы могли представлять для нас в будущем определённое развитие", - сказал Потапов в программе "Военная приёмка", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения. "Но вот если так говорить: это всё-таки машины прошлого века. Есть, безусловно, интересные решения, но сказать, что это глобально для нас что-то дает, я бы сказал, что нет", - добавил гендиректор концерна. Потапов уточнил, что удельная мощность двигателей западной бронетехники ниже, чем у российской. Кроме того, у изученных российскими специалистами образцов практически отсутствует динамическая и антидроновая защита.
александр потапов, уралвагонзавод, министерство обороны рф (минобороны рф)
Александр Потапов, Уралвагонзавод, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© Фото : MOD/Cpl RiggБританский танк
Британский танк - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : MOD/Cpl Rigg
Британский танк. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Западные танки, которые специалисты концерна "Уралвагонзавод" изучают вместе с сотрудниками института Минобороны РФ, имеют интересными решениями, но гораздо больше в них недостатков, сообщил гендиректор Концерна Александр Потапов.
"У министерства обороны есть свой профильный институт, где они разбирают и смотрят машины с нашим участием, безусловно, те особенности и те интересные места, которые бы могли представлять для нас в будущем определённое развитие", - сказал Потапов в программе "Военная приёмка", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения.
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
"Но вот если так говорить: это всё-таки машины прошлого века. Есть, безусловно, интересные решения, но сказать, что это глобально для нас что-то дает, я бы сказал, что нет", - добавил гендиректор концерна.
Потапов уточнил, что удельная мощность двигателей западной бронетехники ниже, чем у российской. Кроме того, у изученных российскими специалистами образцов практически отсутствует динамическая и антидроновая защита.
Александр ПотаповУралвагонзаводМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
