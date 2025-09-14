https://ria.ru/20250914/uralvagonzavod-2041798134.html
Гендиректор "Уралвагонзавода" назвал западные танки устаревшими
Гендиректор "Уралвагонзавода" назвал западные танки устаревшими
Гендиректор "Уралвагонзавода" назвал западные танки устаревшими
Западные танки, которые специалисты концерна "Уралвагонзавод" изучают вместе с сотрудниками института Минобороны РФ, имеют интересными решениями, но гораздо... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Западные танки, которые специалисты концерна "Уралвагонзавод" изучают вместе с сотрудниками института Минобороны РФ, имеют интересными решениями, но гораздо больше в них недостатков, сообщил гендиректор Концерна Александр Потапов. "У министерства обороны есть свой профильный институт, где они разбирают и смотрят машины с нашим участием, безусловно, те особенности и те интересные места, которые бы могли представлять для нас в будущем определённое развитие", - сказал Потапов в программе "Военная приёмка", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения. "Но вот если так говорить: это всё-таки машины прошлого века. Есть, безусловно, интересные решения, но сказать, что это глобально для нас что-то дает, я бы сказал, что нет", - добавил гендиректор концерна. Потапов уточнил, что удельная мощность двигателей западной бронетехники ниже, чем у российской. Кроме того, у изученных российскими специалистами образцов практически отсутствует динамическая и антидроновая защита.
