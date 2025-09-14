https://ria.ru/20250914/ukraina-2041921804.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 14.09.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:52:00+03:00
2025-09-14T22:52:00+03:00
2025-09-14T22:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - сообщает телеканал. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250914/svo-2041811555.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_2768de4ea4bd513563f00b8f43931d5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
В Херсоне прогремели взрывы