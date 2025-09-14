https://ria.ru/20250914/ukraina-2041921804.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - сообщает телеканал. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

