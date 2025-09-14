В Киеве объявили воздушную тревогу

https://ria.ru/20250914/ukraina-2041914612.html

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога в столице была объявлена в 21.45 мск.Также тревога объявлена в Черниговской области и некоторых частях Сумской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

