На Украине возбудили дело после взрыва на железной дороге

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело открыто по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге в Киевской области, сообщает региональное отделение нацполиции Украины. Ранее в воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники объявило, что взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, однако из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку, добавило издание. Информации о погибших или о возгорании вагонов в результате инцидента не поступало. Позже "Украинская железная дорога" сообщила об изменении маршрутов нескольких поездов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в генштабе ВСУ сообщил, что детонация боеприпасов в военном составе на железной дороге в Киевской области повредила три вагона. "Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге в Фастовском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Полицейские отмечают, что после прибытия на железнодорожную станцию между Васильковом и Бояркой, где произошла детонация, было установлено, что взрыв произошел в грузовом вагоне поезда, в результате чего произошел пожар.
