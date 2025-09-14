https://ria.ru/20250914/ucheniya-2041873622.html
В Минобороны Белоруссии рассказали о ходе учений "Запад-2025"
В Минобороны Белоруссии рассказали о ходе учений "Запад-2025" - РИА Новости, 14.09.2025
В Минобороны Белоруссии рассказали о ходе учений "Запад-2025"
Российские и белорусские военнослужащие на совместных учениях "Запад-2025" особое внимание уделяют борьбе с диверсионно-разведывательными и незаконными... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T17:25:00+03:00
2025-09-14T17:25:00+03:00
2025-09-14T17:25:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041861444_0:149:2959:1813_1920x0_80_0_0_d8097684f508fa131daeb83581b212a1.jpg
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Российские и белорусские военнослужащие на совместных учениях "Запад-2025" особое внимание уделяют борьбе с диверсионно-разведывательными и незаконными вооруженными формированиями, сообщило министерство обороны Белоруссии. По данным ведомства, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на командных пунктах Северо-Западного и Западного оперативных командований Вооруженных сил заслушал доклады должностных лиц об оперативной обстановке. "В ходе учения военнослужащие Беларуси и России совместно выполняют задачи. Особое внимание уделяется борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении минобороны. Как сообщило военное ведомство, артиллерийские подразделения наносят огневое поражение резервам условного противника, препятствуя его продвижению. Штабы соединений и воинских частей активно используют современные системы связи и управления, обеспечивая координацию действий подчиненных сил и средств в условиях быстро меняющейся обстановки. Военно-воздушные силы и войска ПВО двух стран тесно взаимодействуют, обеспечивая надежное прикрытие группировок войск (сил) от воздушных атак. Летчики выполняют задачи по перехвату целей, ведению воздушной разведки и огневой поддержке наземных подразделений, сообщило минобороны. Как сообщили в министерстве, командный пункт региональной группировки войск осуществляет централизованное управление войсками (силами) региональной группировки, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач. Совместное стратегическое учение "Запад-2025" проходит на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041860118.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041861444_299:0:2930:1973_1920x0_80_0_0_1b15163f2032be0ffb9b3134d9de9ee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, учения "запад-2025"
В мире, Белоруссия, Россия, Учения "Запад-2025"
В Минобороны Белоруссии рассказали о ходе учений "Запад-2025"
МО Белоруссии: на учениях "Запад-2025" уделяют внимание борьбе с диверсантами
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Российские и белорусские военнослужащие на совместных учениях "Запад-2025" особое внимание уделяют борьбе с диверсионно-разведывательными и незаконными вооруженными формированиями, сообщило министерство обороны Белоруссии.
По данным ведомства, министр обороны Белоруссии
генерал-лейтенант Виктор Хренин
на командных пунктах Северо-Западного и Западного оперативных командований Вооруженных сил заслушал доклады должностных лиц об оперативной обстановке.
"В ходе учения военнослужащие Беларуси и России
совместно выполняют задачи. Особое внимание уделяется борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении минобороны.
Как сообщило военное ведомство, артиллерийские подразделения наносят огневое поражение резервам условного противника, препятствуя его продвижению. Штабы соединений и воинских частей активно используют современные системы связи и управления, обеспечивая координацию действий подчиненных сил и средств в условиях быстро меняющейся обстановки.
Военно-воздушные силы и войска ПВО двух стран тесно взаимодействуют, обеспечивая надежное прикрытие группировок войск (сил) от воздушных атак. Летчики выполняют задачи по перехвату целей, ведению воздушной разведки и огневой поддержке наземных подразделений, сообщило минобороны.
Как сообщили в министерстве, командный пункт региональной группировки войск осуществляет централизованное управление войсками (силами) региональной группировки, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач.
Совместное стратегическое учение "Запад-2025" проходит на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.