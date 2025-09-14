https://ria.ru/20250914/ucheniya-2041873622.html

В Минобороны Белоруссии рассказали о ходе учений "Запад-2025"

В Минобороны Белоруссии рассказали о ходе учений "Запад-2025"

В Минобороны Белоруссии рассказали о ходе учений "Запад-2025"

Российские и белорусские военнослужащие на совместных учениях "Запад-2025" особое внимание уделяют борьбе с диверсионно-разведывательными и незаконными... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14

2025-09-14T17:25:00+03:00

2025-09-14T17:25:00+03:00

МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Российские и белорусские военнослужащие на совместных учениях "Запад-2025" особое внимание уделяют борьбе с диверсионно-разведывательными и незаконными вооруженными формированиями, сообщило министерство обороны Белоруссии. По данным ведомства, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на командных пунктах Северо-Западного и Западного оперативных командований Вооруженных сил заслушал доклады должностных лиц об оперативной обстановке. "В ходе учения военнослужащие Беларуси и России совместно выполняют задачи. Особое внимание уделяется борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении минобороны. Как сообщило военное ведомство, артиллерийские подразделения наносят огневое поражение резервам условного противника, препятствуя его продвижению. Штабы соединений и воинских частей активно используют современные системы связи и управления, обеспечивая координацию действий подчиненных сил и средств в условиях быстро меняющейся обстановки. Военно-воздушные силы и войска ПВО двух стран тесно взаимодействуют, обеспечивая надежное прикрытие группировок войск (сил) от воздушных атак. Летчики выполняют задачи по перехвату целей, ведению воздушной разведки и огневой поддержке наземных подразделений, сообщило минобороны. Как сообщили в министерстве, командный пункт региональной группировки войск осуществляет централизованное управление войсками (силами) региональной группировки, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач. Совместное стратегическое учение "Запад-2025" проходит на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

белоруссия

россия

2025

Новости

