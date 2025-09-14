https://ria.ru/20250914/uchastki-2041896776.html

В Курской области закрылись избирательные участки для голосования

КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах губернатора закрылись в Курской области. Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование прошло с 12 по 14 сентября. Всего в регионе было открыто 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека. На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".

