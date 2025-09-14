Рейтинг@Mail.ru
В Курской области закрылись избирательные участки для голосования
20:03 14.09.2025
В Курской области закрылись избирательные участки для голосования
В Курской области закрылись избирательные участки для голосования - РИА Новости, 14.09.2025
В Курской области закрылись избирательные участки для голосования
Избирательные участки для голосования на выборах губернатора закрылись в Курской области. РИА Новости, 14.09.2025
политика
курская область
александр хинштейн
кпрф
лдпр
единая россия
единый день голосования — 2025
россия
КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах губернатора закрылись в Курской области. Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование прошло с 12 по 14 сентября. Всего в регионе было открыто 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека. На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".
политика, курская область, александр хинштейн, кпрф, лдпр, единая россия, единый день голосования — 2025, россия
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Единый день голосования — 2025, Россия
В Курской области закрылись избирательные участки для голосования

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Работа информационного центра ЦИК России
КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах губернатора закрылись в Курской области.
Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование прошло с 12 по 14 сентября. Всего в регионе было открыто 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека.
На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
