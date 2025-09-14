Во Владивостоке задержали мужчину по обвинению в убийстве жены

https://ria.ru/20250914/ubiystvo-2041765670.html

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Житель Владивостока задержан по обвинению в убийстве жившей отдельно от него жены у подъезда её дома, где она скончалась после по меньшей мере 10 ударов ножом, сообщает в своём Тelegram-канале СКР по Приморскому краю. По данным ведомства, происшествие случилось в субботу у подъезда дома по улице Адмирала Смирнова во Владивостоке, где обнаружили тело 29-летней женщины с множественными колото-резаными ранами. Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки после осмотра места происшествия и изучения записи с камер видеонаблюдения. "По версии следствия, фигурант подкараулил свою супругу, с которой они совместно не проживали, и нанес не менее десяти колото-резанных ран в область туловища, в результате чего наступила смерть... Пытаясь скрыться, он уехал в город Уссурийск, где был задержан. Им оказался 28-летний супруг потерпевшей... обнаружены и изъяты орудия убийства - два ножа", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю, информирует СКР региона.

