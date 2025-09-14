Работы на втором энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции идут по графику
Буцких: работы на втором энергоблоке АЭС "Аккую" идут в соответствии с графиком
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Работы на втором энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции продвигаются в соответствии с графиком, передает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на гендиректора "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.
"Буцких отметил, что работы на втором энергоблоке АЭС "Аккую" продвигаются в соответствии с графиком, как и на первом реакторе", - пишет агентство.
По словам Буцких, на втором энергоблоке начнется сварка главного циркуляционного трубопровода, то есть будет обеспечена циркуляция охлаждающей жидкости.
"Это является для нас важной вехой, потому что говорит о готовности второго энергоблока к определенному этапу, кроме того, в ближайшее время мы планируем завершить монтаж и бетонирование купола внутренней защитной оболочки. В турбинном зале продолжаются монтажные работы. Установка оборудования турбогенератора продолжается", - приводит агентство слова гендиректора "Аккую Нуклеар".
Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в августе министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Россия и Турция преодолели проблемы с АЭС "Аккую", заявил Лихачев
1 сентября, 13:22