Турция инициирует разработку ядерного реактора местного производства
Турция инициирует разработку ядерного реактора местного производства
АНКАРА, 14 сен - РИА Новости. Власти Турции инициируют разработку ядерного реактора местного производства, заявки примут до конца года, сообщил министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр. "Запущенная нами "Программа по разработке отечественного ядерного реактора" укрепит нашу энергетическую безопасность, уменьшим зависимость от внешних источников и внесет вклад в достижение нашей цели по нулевым выбросам. Мы намерены создать высокотехнологичные реакторы с помощью отечественных производственных мощностей турецкой промышленности", - написал Каджыр в турецкой социальной сети NSosyal. По словам министра, заявки на участие в конкурсе можно подавать до 31 декабря 2025 года. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй"). Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
