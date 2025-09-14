Рейтинг@Mail.ru
Турция инициирует разработку ядерного реактора местного производства - РИА Новости, 14.09.2025
14:53 14.09.2025
Турция инициирует разработку ядерного реактора местного производства
в мире
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
АНКАРА, 14 сен - РИА Новости. Власти Турции инициируют разработку ядерного реактора местного производства, заявки примут до конца года, сообщил министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр. "Запущенная нами "Программа по разработке отечественного ядерного реактора" укрепит нашу энергетическую безопасность, уменьшим зависимость от внешних источников и внесет вклад в достижение нашей цели по нулевым выбросам. Мы намерены создать высокотехнологичные реакторы с помощью отечественных производственных мощностей турецкой промышленности", - написал Каджыр в турецкой социальной сети NSosyal. По словам министра, заявки на участие в конкурсе можно подавать до 31 декабря 2025 года. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй"). Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 14 сен - РИА Новости. Власти Турции инициируют разработку ядерного реактора местного производства, заявки примут до конца года, сообщил министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр.
"Запущенная нами "Программа по разработке отечественного ядерного реактора" укрепит нашу энергетическую безопасность, уменьшим зависимость от внешних источников и внесет вклад в достижение нашей цели по нулевым выбросам. Мы намерены создать высокотехнологичные реакторы с помощью отечественных производственных мощностей турецкой промышленности", - написал Каджыр в турецкой социальной сети NSosyal.
По словам министра, заявки на участие в конкурсе можно подавать до 31 декабря 2025 года.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
