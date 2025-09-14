https://ria.ru/20250914/tsik-2041919871.html

Памфилова рассказала о планах по созданию новых форм голосования

2025-09-14T22:36:00+03:00

политика

элла памфилова

цик рф

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_a7d28812b5ba175e4f53f8740beb70fc.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия продумывает для регионов, где есть труднодоступные и отдаленные места, новые формы голосования, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Мы сейчас продумываем для наших 37 регионов, где есть труднодоступные и отдаленные места, ещё новые формы голосования", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

2025

Новости

политика, элла памфилова, цик рф, единый день голосования — 2025