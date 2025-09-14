Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о планах по созданию новых форм голосования
22:36 14.09.2025
Памфилова рассказала о планах по созданию новых форм голосования
Памфилова рассказала о планах по созданию новых форм голосования
политика, элла памфилова, цик рф, единый день голосования — 2025
Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025
Памфилова рассказала о планах по созданию новых форм голосования

Памфилова: для 37 труднодоступных регионов продумывают новые формы голосования

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииЭлла Памфилова
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия продумывает для регионов, где есть труднодоступные и отдаленные места, новые формы голосования, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Мы сейчас продумываем для наших 37 регионов, где есть труднодоступные и отдаленные места, ещё новые формы голосования", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
Элла Памфилова, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025
 
 
