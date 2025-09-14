https://ria.ru/20250914/tsik-2041919871.html
Памфилова рассказала о планах по созданию новых форм голосования
2025-09-14T22:36:00+03:00
политика
элла памфилова
цик рф
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия продумывает для регионов, где есть труднодоступные и отдаленные места, новые формы голосования, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Мы сейчас продумываем для наших 37 регионов, где есть труднодоступные и отдаленные места, ещё новые формы голосования", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
