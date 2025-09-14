Памфилова: атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на дистанционное голосование

Памфилова: атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на работу ДЭГ
Единый день голосования
В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.
Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.
На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.
На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.
Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.
Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.
В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.
В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.
На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.
На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.
Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.
Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.
На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.
На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.
В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.
На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.
Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.
В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.
На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.
Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.
На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.