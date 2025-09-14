https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html

Памфилова: атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на дистанционное голосование

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на дистанционное голосование, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Весь день продолжались атаки на ресурсы ЦИК, были сбои в работе цифровых сервисов. Били по тем ресурсам, которые неизбежно связаны с виртуальной сетью. <…> Все, что касается дистанционного голосования, итогов голосования, все вовремя заносится, функционирует", — сказала она.Явка на ДЭГ составляет 90%. Проголосовали более 1,5 миллиона человек. Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

