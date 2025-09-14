https://ria.ru/20250914/tsik-2041874729.html
В ЦИК рассказали об атаках на интернет-портал
В ЦИК рассказали об атаках на интернет-портал
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи атак на интернет-портал ЦИК РФ зафиксировано с начала избирательной кампании 2025 года, сообщил член Центризбиркома России Игорь Борисов. "Количество за период с начала избирательной кампании атак, направленных на интернет-портал Центральной избирательной комиссии России из сети интернет, - 1397", - сказал Борисов в информационном центре ЦИК. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах России и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
