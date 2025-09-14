Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК рассказали об атаках на интернет-портал - РИА Новости, 14.09.2025
17:34 14.09.2025
В ЦИК рассказали об атаках на интернет-портал
Более 1,3 тысячи атак на интернет-портал ЦИК РФ зафиксировано с начала избирательной кампании 2025 года, сообщил член Центризбиркома России Игорь Борисов. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T17:34:00+03:00
2025-09-14T17:34:00+03:00
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи атак на интернет-портал ЦИК РФ зафиксировано с начала избирательной кампании 2025 года, сообщил член Центризбиркома России Игорь Борисов. "Количество за период с начала избирательной кампании атак, направленных на интернет-портал Центральной избирательной комиссии России из сети интернет, - 1397", - сказал Борисов в информационном центре ЦИК. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах России и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
россия, республика коми, севастополь, игорь борисов, единый день голосования — 2025
Россия, Республика Коми, Севастополь, Игорь Борисов, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Работа информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи атак на интернет-портал ЦИК РФ зафиксировано с начала избирательной кампании 2025 года, сообщил член Центризбиркома России Игорь Борисов.
"Количество за период с начала избирательной кампании атак, направленных на интернет-портал Центральной избирательной комиссии России из сети интернет, - 1397", - сказал Борисов в информационном центре ЦИК.
Электронное голосование в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ
Вчера, 13:30
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах России и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК
Вчера, 10:09
 
РоссияРеспублика КомиСевастопольИгорь БорисовЕдиный день голосования — 2025
 
 
