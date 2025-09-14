https://ria.ru/20250914/tsentr-2041811642.html
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 14.09.2025
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника
14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина до 450 военнослужащих, пять бронемашин за сутки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Родинское, Муравка и Новопавловка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника
