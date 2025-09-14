Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область бригаду теробороны
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 14.09.2025
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область бригаду теробороны
ВСУ, опасаясь дальнейшего продвижения российской армии, перебрасывают части 120-й отдельной бригады территориальной обороны из Днепропетровской области на... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВСУ, опасаясь дальнейшего продвижения российской армии, перебрасывают части 120-й отдельной бригады территориальной обороны из Днепропетровской области на харьковское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ перебрасывает из Днепропетровской области подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны (на харьковское направление - ред.)", - сказал собеседник агентства. Ранее, по его словам, в отношении командного состава этой бригады проводилась проверка государственного бюро расследований Украины по факту вымогательства денег у личного состава.
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВСУ, опасаясь дальнейшего продвижения российской армии, перебрасывают части 120-й отдельной бригады территориальной обороны из Днепропетровской области на харьковское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ перебрасывает из Днепропетровской области подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны (на харьковское направление - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее, по его словам, в отношении командного состава этой бригады проводилась проверка государственного бюро расследований Украины по факту вымогательства денег у личного состава.
