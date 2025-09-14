https://ria.ru/20250914/teroborona-2041772595.html
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область бригаду теробороны
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область бригаду теробороны - РИА Новости, 14.09.2025
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область бригаду теробороны
ВСУ, опасаясь дальнейшего продвижения российской армии, перебрасывают части 120-й отдельной бригады территориальной обороны из Днепропетровской области на... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T06:32:00+03:00
2025-09-14T06:32:00+03:00
2025-09-14T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВСУ, опасаясь дальнейшего продвижения российской армии, перебрасывают части 120-й отдельной бригады территориальной обороны из Днепропетровской области на харьковское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ перебрасывает из Днепропетровской области подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны (на харьковское направление - ред.)", - сказал собеседник агентства. Ранее, по его словам, в отношении командного состава этой бригады проводилась проверка государственного бюро расследований Украины по факту вымогательства денег у личного состава.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область бригаду теробороны
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область 120-ю отдельную бригаду теробороны