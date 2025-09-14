https://ria.ru/20250914/teroborona-2041772595.html

ВСУ перебрасывают в Харьковскую область бригаду теробороны

ВСУ перебрасывают в Харьковскую область бригаду теробороны - РИА Новости, 14.09.2025

ВСУ перебрасывают в Харьковскую область бригаду теробороны

ВСУ, опасаясь дальнейшего продвижения российской армии, перебрасывают части 120-й отдельной бригады территориальной обороны из Днепропетровской области на... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T06:32:00+03:00

2025-09-14T06:32:00+03:00

2025-09-14T06:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВСУ, опасаясь дальнейшего продвижения российской армии, перебрасывают части 120-й отдельной бригады территориальной обороны из Днепропетровской области на харьковское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ перебрасывает из Днепропетровской области подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны (на харьковское направление - ред.)", - сказал собеседник агентства. Ранее, по его словам, в отношении командного состава этой бригады проводилась проверка государственного бюро расследований Украины по факту вымогательства денег у личного состава.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, в мире