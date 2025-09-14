Рейтинг@Mail.ru
Более 51% избирателей проголосовали на выборах главы Татарстана к 15.00 - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
16:16 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/tatarstan-2041858562.html
Более 51% избирателей проголосовали на выборах главы Татарстана к 15.00
Более 51% избирателей проголосовали на выборах главы Татарстана к 15.00 - РИА Новости, 14.09.2025
Более 51% избирателей проголосовали на выборах главы Татарстана к 15.00
Явка на выборах главы Татарстана на 15.00 составила 51,7%, сообщил председатель центризбиркома республики Андрей Кондратьев. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:16:00+03:00
2025-09-14T16:16:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
единый день голосования — 2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820835_0:0:2711:1524_1920x0_80_0_0_62c855b5f123f0cdb80184ebd3e8f242.jpg
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Татарстана на 15.00 составила 51,7%, сообщил председатель центризбиркома республики Андрей Кондратьев. "По данным системы ГАС "Выборы" на 15.00 часов, в Татарстане явка на выборах в единый день голосования составила 51,7% от общего числа избирателей республики", - сказал Кондратьев журналистам. На предыдущих выборах главы Татарстана в 2020 году явка на 15.00 в единый день голосования 13 сентября составляла 69,41%. При этом пять лет назад жители республики делали свой выбор в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. По словам Кондратьева, в целом голосование идет активно и "очень доброжелательно". Жители республики в воскресенье выбирают высшее должностное лицо региона - раиса Татарстана. Также проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где выборы проходят один день - 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек. Кандидатами на выборах главы Татарстана зарегистрированы четыре человека: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/svo-2041849241.html
https://ria.ru/20250914/gripp-2041830892.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820835_0:0:2711:2034_1920x0_80_0_0_5305b2440446ff1908533a0774c805ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), единый день голосования — 2025, россия
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Единый день голосования — 2025, Россия
Более 51% избирателей проголосовали на выборах главы Татарстана к 15.00

Явка избирателей на выборах главы Татарстана на 15.00 составила 51,7%,

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах
Избиратели голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Избиратели голосуют на выборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Татарстана на 15.00 составила 51,7%, сообщил председатель центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
"По данным системы ГАС "Выборы" на 15.00 часов, в Татарстане явка на выборах в единый день голосования составила 51,7% от общего числа избирателей республики", - сказал Кондратьев журналистам.
Замруководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Более 110 участников СВО баллотируются в органы МСУ в Татарстане
Вчера, 15:32
На предыдущих выборах главы Татарстана в 2020 году явка на 15.00 в единый день голосования 13 сентября составляла 69,41%. При этом пять лет назад жители республики делали свой выбор в течение трех дней - с 11 по 13 сентября.
По словам Кондратьева, в целом голосование идет активно и "очень доброжелательно".
Жители республики в воскресенье выбирают высшее должностное лицо региона - раиса Татарстана. Также проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где выборы проходят один день - 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.
Кандидатами на выборах главы Татарстана зарегистрированы четыре человека: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Прививка - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Жители Татарстана могут привиться от гриппа на избирательных участках
Вчера, 14:15
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Единый день голосования — 2025Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала