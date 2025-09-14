https://ria.ru/20250914/svo-2041811844.html
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в двух областях
Киев за сутки потерял свыше 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял свыше 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили свыше 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и шесть автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
