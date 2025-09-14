https://ria.ru/20250914/svo-2041768931.html

Российские военные уничтожили станцию РЭБ ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили станцию РЭБ ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.09.2025

Российские военные уничтожили станцию РЭБ ВСУ в Днепропетровской области

Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T05:10:00+03:00

2025-09-14T05:10:00+03:00

2025-09-14T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906866748_0:183:3071:1910_1920x0_80_0_0_3058e067ddca4695c02a9d274382437d.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника вместе с расчётом украинских националистов в Днепропетровской области", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что боевики украинского режима пытались глушить каналы связи российским мотострелкам в ходе активного наступления, лишая управления и взаимодействия.

https://ria.ru/20250914/gaubitsa-2041768618.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)