Российские военные уничтожили станцию РЭБ ВСУ в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 14.09.2025
Российские военные уничтожили станцию РЭБ ВСУ в Днепропетровской области
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника вместе с расчётом украинских националистов в Днепропетровской области", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что боевики украинского режима пытались глушить каналы связи российским мотострелкам в ходе активного наступления, лишая управления и взаимодействия.
днепропетровская область
безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Станислав Красильников
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника вместе с расчётом украинских националистов в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что боевики украинского режима пытались глушить каналы связи российским мотострелкам в ходе активного наступления, лишая управления и взаимодействия.
Специальная военная операция на Украине
 
 
