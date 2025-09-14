https://ria.ru/20250914/svo-2041768931.html
Российские военные уничтожили станцию РЭБ ВСУ в Днепропетровской области
2025-09-14T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника вместе с расчётом украинских националистов в Днепропетровской области", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что боевики украинского режима пытались глушить каналы связи российским мотострелкам в ходе активного наступления, лишая управления и взаимодействия.
безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
