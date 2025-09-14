Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области
Раскольники с архиепископом ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области
Купола. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во главе с архиепископом ПЦУ захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Потиевка Житомирской области, сообщает украинский Союз православных журналистов (СПЖ).
"Тринадцатого сентября 2025 года в селе Потиевка Житомирской области прошел рейдерский захват Покровского храма УПЦ. Руководил процессом Василий (Владимир) Шлапак, "архиепископ" Житомирский и Полесский", - сообщает организация.
На западе Украины начался силовой захват храма УПЦ
30 мая, 19:21
Согласно СПЖ, сначала в центре села состоялось собрание, значительная часть участников которого, по свидетельству местных жителей, не живут в Потиевке и не участвуют в службах местного храма.
Как отмечает союз, было проведено голосование, по итогам которого было решено провести юридическую регистрацию религиозной общины, но не захватывать храм. Однако после этого Шлапак приказал идти к храму, а у дверей церкви он потребовал найти монтировку и сорвать замки, указывает СПЖ. Прихожане намерены подать коллективное заявление в связи с действиями Шлапака по ряду статей уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
В Кременчуге разбили иконы на храме УПЦ
9 декабря 2024, 22:39