Рейтинг@Mail.ru
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:31 14.09.2025 (обновлено: 12:00 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/storonniki-2041810573.html
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области - РИА Новости, 14.09.2025
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во главе с архиепископом ПЦУ захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T11:31:00+03:00
2025-09-14T12:00:00+03:00
религия
украина
житомирская область
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/93/1559709379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_255a2221b58a1e4500c92725314da4d8.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во главе с архиепископом ПЦУ захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Потиевка Житомирской области, сообщает украинский Союз православных журналистов (СПЖ). "Тринадцатого сентября 2025 года в селе Потиевка Житомирской области прошел рейдерский захват Покровского храма УПЦ. Руководил процессом Василий (Владимир) Шлапак, "архиепископ" Житомирский и Полесский", - сообщает организация. Согласно СПЖ, сначала в центре села состоялось собрание, значительная часть участников которого, по свидетельству местных жителей, не живут в Потиевке и не участвуют в службах местного храма. Как отмечает союз, было проведено голосование, по итогам которого было решено провести юридическую регистрацию религиозной общины, но не захватывать храм. Однако после этого Шлапак приказал идти к храму, а у дверей церкви он потребовал найти монтировку и сорвать замки, указывает СПЖ. Прихожане намерены подать коллективное заявление в связи с действиями Шлапака по ряду статей уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250530/khram-2020062818.html
https://ria.ru/20241209/khram-1988282221.html
украина
житомирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/93/1559709379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d399379dfc65a262d52ac4d3ee820413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, житомирская область, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины
Религия, Украина, Житомирская область, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Служба безопасности Украины
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области

Раскольники с архиепископом ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКупола
Купола - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Купола. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во главе с архиепископом ПЦУ захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Потиевка Житомирской области, сообщает украинский Союз православных журналистов (СПЖ).
"Тринадцатого сентября 2025 года в селе Потиевка Житомирской области прошел рейдерский захват Покровского храма УПЦ. Руководил процессом Василий (Владимир) Шлапак, "архиепископ" Житомирский и Полесский", - сообщает организация.
Сторонники ПЦУ при поддержке сотрудников полиции начали силовой захват Свято-Ильинского храма канонической УПЦ в селе Заболотье - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
На западе Украины начался силовой захват храма УПЦ
30 мая, 19:21
Согласно СПЖ, сначала в центре села состоялось собрание, значительная часть участников которого, по свидетельству местных жителей, не живут в Потиевке и не участвуют в службах местного храма.
Как отмечает союз, было проведено голосование, по итогам которого было решено провести юридическую регистрацию религиозной общины, но не захватывать храм. Однако после этого Шлапак приказал идти к храму, а у дверей церкви он потребовал найти монтировку и сорвать замки, указывает СПЖ. Прихожане намерены подать коллективное заявление в связи с действиями Шлапака по ряду статей уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Кременчуге разбили иконы на храме УПЦ
9 декабря 2024, 22:39
 
РелигияУкраинаЖитомирская областьРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала