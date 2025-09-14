Рейтинг@Mail.ru
Запад может потерять 285 миллиардов долларов при конфискации активов России
07:10 14.09.2025 (обновлено: 10:00 14.09.2025)
Запад может потерять 285 миллиардов долларов при конфискации активов России
Запад может потерять 285 миллиардов долларов при конфискации активов России - РИА Новости, 14.09.2025
Запад может потерять 285 миллиардов долларов при конфискации активов России
Конфискация замороженных российских активов может обойтись Западу как минимум в 285 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов может обойтись Западу как минимум в 285 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран. По последним оценкам, в конце 2023 года объем прямых инвестиций ЕС, "Большой семерки", Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику составил 285 миллиардов долларов. Так, на Евросоюз пришлось 238 миллиардов долларов, из них 145,4 миллиарда принадлежали Кипру, 21,7 — Франции, 19,2 — Германии. Нидерланды, которые не раскрывают весь объем инвестиций в российскую экономику, потенциально могли владеть средствами примерно на 20,8 миллиарда долларов. Среди других крупнейших европейских инвесторов оказались Италия (12,6 миллиарда) и Австрия (6,9 миллиарда). Остальные члены ЕС вложили еще 11,5 миллиарда.Среди стран G7 крупнейшим инвестором в российскую экономику стали США — по последним доступным данным, американские активы в России достигали примерно 7,7 миллиарда долларов. Далее идет Япония — 4,8 миллиарда, Канада — 3,9, Британия — три.Активы Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере ЕС, на конец 2023-го составляли 27,5 миллиарда и 43 миллиона долларов соответственно. Австралия в декабре прошлого года имела инвестиции на 400 миллионов.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве не раз называли происходящее воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на деньги частных лиц, но и на государственные активы.В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
россия, украина, австралия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире, g7, норвегия, euroclear
Россия, Украина, Австралия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, G7, Норвегия, Euroclear
Запад может потерять 285 миллиардов долларов при конфискации активов России

Конфискация замороженных активов РФ может обойтись Западу в $285 миллиардов

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов может обойтись Западу как минимум в 285 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран.

Сейчас в "Большой семерке" и ЕС действует схема по изъятию доходов от замороженных российских резервов для финансирования кредита Киеву на 50 миллиардов долларов. В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины из этих доходов. При этом западные политики периодически призывают напрямую конфисковать активы в интересах киевского режима.

По последним оценкам, в конце 2023 года объем прямых инвестиций ЕС, "Большой семерки", Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику составил 285 миллиардов долларов.

Эта сумма может быть значительно больше, если учитывать запрет на вывод средств из России, действующий для недружественных стран. Официально данные о заблокированных активах на счетах типа "С" не раскрываются.

Так, на Евросоюз пришлось 238 миллиардов долларов, из них 145,4 миллиарда принадлежали Кипру, 21,7 — Франции, 19,2 — Германии. Нидерланды, которые не раскрывают весь объем инвестиций в российскую экономику, потенциально могли владеть средствами примерно на 20,8 миллиарда долларов. Среди других крупнейших европейских инвесторов оказались Италия (12,6 миллиарда) и Австрия (6,9 миллиарда). Остальные члены ЕС вложили еще 11,5 миллиарда.
Среди стран G7 крупнейшим инвестором в российскую экономику стали США — по последним доступным данным, американские активы в России достигали примерно 7,7 миллиарда долларов. Далее идет Япония — 4,8 миллиарда, Канада — 3,9, Британия — три.
Активы Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере ЕС, на конец 2023-го составляли 27,5 миллиарда и 43 миллиона долларов соответственно. Австралия в декабре прошлого года имела инвестиции на 400 миллионов.
Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве не раз называли происходящее воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на деньги частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
РоссияУкраинаАвстралияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВ миреG7НорвегияEuroclear
 
 
