Запад может потерять 285 миллиардов долларов при конфискации активов России
Конфискация замороженных активов РФ может обойтись Западу в $285 миллиардов
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов может обойтись Западу как минимум в 285 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран.
Сейчас в "Большой семерке" и ЕС действует схема по изъятию доходов от замороженных российских резервов для финансирования кредита Киеву на 50 миллиардов долларов. В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины из этих доходов. При этом западные политики периодически призывают напрямую конфисковать активы в интересах киевского режима.
В ЕС придумали, что делать с замороженными российскими активами
13 сентября, 15:42
По последним оценкам, в конце 2023 года объем прямых инвестиций ЕС, "Большой семерки", Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику составил 285 миллиардов долларов.
Эта сумма может быть значительно больше, если учитывать запрет на вывод средств из России, действующий для недружественных стран. Официально данные о заблокированных активах на счетах типа "С" не раскрываются.
Так, на Евросоюз пришлось 238 миллиардов долларов, из них 145,4 миллиарда принадлежали Кипру, 21,7 — Франции, 19,2 — Германии. Нидерланды, которые не раскрывают весь объем инвестиций в российскую экономику, потенциально могли владеть средствами примерно на 20,8 миллиарда долларов. Среди других крупнейших европейских инвесторов оказались Италия (12,6 миллиарда) и Австрия (6,9 миллиарда). Остальные члены ЕС вложили еще 11,5 миллиарда.
Активы Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере ЕС, на конец 2023-го составляли 27,5 миллиарда и 43 миллиона долларов соответственно. Австралия в декабре прошлого года имела инвестиции на 400 миллионов.
FT узнала, что Бельгия задумала в отношении российских активов
10 сентября, 09:05
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве не раз называли происходящее воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на деньги частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.