Сенатор Грэм* заявил, что его проект о санкциях направлен на Китай и Индию
Сенатор Грэм* заявил, что его проект о санкциях направлен на Китай и Индию - РИА Новости, 14.09.2025
Сенатор Грэм* заявил, что его проект о санкциях направлен на Китай и Индию
Американский сенатор Линдси Грэм*, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, заявил в воскресенье, что его законопроект о санкциях против РФ направлен РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:18:00+03:00
2025-09-14T20:18:00+03:00
2025-09-14T21:08:00+03:00
в мире
россия
китай
индия
дональд трамп
майк джонсон
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, заявил в воскресенье, что его законопроект о санкциях против РФ направлен на Китай, Индию и Бразилию. Ранее Грэм* внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение американским правительством импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. "(Законопроект - ред.) направлен на Китай, Индию, Бразилию и другие страны, которые покупают дешевые российские нефть и газ", - заявил республиканец телеканалу NBС. По его словам, "никакие санкции не сработали" против самой России.При этом он оставил "за лидерами" право решать касательно своей идеи увязать новые ограничения против России с законопроектом о финансировании американского правительства, о чем ранее сообщал портал Politico. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Ранее в воскресенье спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил о готовности ввести санкции против РФ, но отметил, что финальное решение остается за Трампом.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Сенатор Грэм* заявил, что его проект о санкциях направлен на Китай и Индию
