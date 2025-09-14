https://ria.ru/20250914/solodov-2041832309.html
Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края
Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края - РИА Новости, 14.09.2025
Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 77,54 % голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 77,54 % голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,9% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Роман Литвинов (КПРФ) - 8,58% голосов, третьим идет Василина Кулиева (ЛДПР) – 6,25%, четвертым – Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 2,75%.
Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края
ЦИК: Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края с 77,54% голосов