https://ria.ru/20250914/solodov-2041832309.html

Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края

Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края - РИА Новости, 14.09.2025

Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края

Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 77,54 % голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T14:19:00+03:00

2025-09-14T14:19:00+03:00

2025-09-14T14:22:00+03:00

камчатский край

единый день голосования — 2025

политика

владимир солодов

цик рф

кпрф

лдпр

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999833175_134:154:3131:1840_1920x0_80_0_0_f3d9a9cc1ca6f220135f96e0b2a75737.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 77,54 % голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,9% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Роман Литвинов (КПРФ) - 8,58% голосов, третьим идет Василина Кулиева (ЛДПР) – 6,25%, четвертым – Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 2,75%.

https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатский край, единый день голосования — 2025, политика, владимир солодов, цик рф, кпрф, лдпр, россия