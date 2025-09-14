https://ria.ru/20250914/soglashenie-2041760821.html
СМИ: Британия хочет подписать с Трампом соглашение в сфере технологий
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Великобритании намерены подписать крупное соглашение в сфере технологий с США во время визита президента Штатов Дональда Трампа на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министерства науки, инновации и технологии страны. "Великобритания готова подписать "инновационное технологическое соглашение" с США во время визита... Трампа на следующей неделе", - сообщает агентство со ссылкой на министерство. Блумберг добавляет, что ведомство не уточнило деталей по соглашению, но отметило, что оно даст стимул развития "бизнесу и потребителям". Неназванные источники, знакомые с ситуацией, добавили агентству, что глава американского разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг и глава компании-разработчика OpenAI Сэм Альтман намерены пообещать поддержку в виде многомиллиардных инвестиций в британские центры обработки данных во время своего визита в Британию. О своих инвестициях в страну также должна сообщить компания CoreWeave Inc., как уточнил неназванный источник, знакомый с темой. Трамп посетит Великобританию с официальным визитом 17-19 сентября.
