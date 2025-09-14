Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия хочет подписать с Трампом соглашение в сфере технологий
01:35 14.09.2025
СМИ: Британия хочет подписать с Трампом соглашение в сфере технологий
СМИ: Британия хочет подписать с Трампом соглашение в сфере технологий - РИА Новости, 14.09.2025
СМИ: Британия хочет подписать с Трампом соглашение в сфере технологий
Власти Великобритании намерены подписать крупное соглашение в сфере технологий с США во время визита президента Штатов Дональда Трампа на следующей неделе,... РИА Новости, 14.09.2025
в мире
великобритания
сша
дональд трамп
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Великобритании намерены подписать крупное соглашение в сфере технологий с США во время визита президента Штатов Дональда Трампа на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министерства науки, инновации и технологии страны. "Великобритания готова подписать "инновационное технологическое соглашение" с США во время визита... Трампа на следующей неделе", - сообщает агентство со ссылкой на министерство. Блумберг добавляет, что ведомство не уточнило деталей по соглашению, но отметило, что оно даст стимул развития "бизнесу и потребителям". Неназванные источники, знакомые с ситуацией, добавили агентству, что глава американского разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг и глава компании-разработчика OpenAI Сэм Альтман намерены пообещать поддержку в виде многомиллиардных инвестиций в британские центры обработки данных во время своего визита в Британию. О своих инвестициях в страну также должна сообщить компания CoreWeave Inc., как уточнил неназванный источник, знакомый с темой. Трамп посетит Великобританию с официальным визитом 17-19 сентября.
в мире, великобритания, сша, дональд трамп
В мире, Великобритания, США, Дональд Трамп
СМИ: Британия хочет подписать с Трампом соглашение в сфере технологий

Bloomberg: Британия хочет подписать с Трампом крупное соглашение по технологиям

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Великобритании намерены подписать крупное соглашение в сфере технологий с США во время визита президента Штатов Дональда Трампа на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министерства науки, инновации и технологии страны.
"Великобритания готова подписать "инновационное технологическое соглашение" с США во время визита... Трампа на следующей неделе", - сообщает агентство со ссылкой на министерство.
Блумберг добавляет, что ведомство не уточнило деталей по соглашению, но отметило, что оно даст стимул развития "бизнесу и потребителям".
Неназванные источники, знакомые с ситуацией, добавили агентству, что глава американского разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг и глава компании-разработчика OpenAI Сэм Альтман намерены пообещать поддержку в виде многомиллиардных инвестиций в британские центры обработки данных во время своего визита в Британию. О своих инвестициях в страну также должна сообщить компания CoreWeave Inc., как уточнил неназванный источник, знакомый с темой.
Трамп посетит Великобританию с официальным визитом 17-19 сентября.
