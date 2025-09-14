https://ria.ru/20250914/sobyanin-2042238404.html

Москва подарила Луганску к дню города два сквера

Москва подарила Луганску к дню города два сквера - РИА Новости, 16.09.2025

Москва подарила Луганску к дню города два сквера

Москва подарила Луганску к 230-летию города две парковые территории: сквер Славы и сквер имени Борцов революции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва подарила Луганску к 230-летию города две парковые территории: сквер Славы и сквер имени Борцов революции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Дорогие жители Луганска, сердечно поздравляю вас с 230-летием города… Наш подарок луганчанам к юбилею города - открытие ещё двух обновлённых и комфортных парковых территорий: сквера Славы и сквера имени Борцов революции", - написал Собянин в своем канале в Max. Он уточнил, что начиная с 2022 года московские специалисты помогают городу-побратиму восстанавливать жилые дома, больницы и школы, ремонтировать дороги и мосты, приводить в порядок инженерно-коммунальную инфраструктуру, готовиться к осенне-зимнему периоду. Большое внимание уделяется благоустройству общественного пространства. "Всё это способствует возвращению столицы Луганской Народной Республики к мирной жизни. Москва и впредь будет надёжным другом и помощником Луганска в реализации его планов развития", - отметил мэр. "Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, мира, благополучия и больших успехов в созидательном труде. С днём рождения, Луганск", - написал Собянин.

