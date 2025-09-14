https://ria.ru/20250914/sobyanin-2042238404.html
Москва подарила Луганску к дню города два сквера
Москва подарила Луганску к дню города два сквера - РИА Новости, 16.09.2025
Москва подарила Луганску к дню города два сквера
Москва подарила Луганску к 230-летию города две парковые территории: сквер Славы и сквер имени Борцов революции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-14T15:08:00+03:00
2025-09-14T15:08:00+03:00
2025-09-16T15:09:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
луганск
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:95:2998:1781_1920x0_80_0_0_94e466f8eb17978418c63c55d9f57567.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва подарила Луганску к 230-летию города две парковые территории: сквер Славы и сквер имени Борцов революции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Дорогие жители Луганска, сердечно поздравляю вас с 230-летием города… Наш подарок луганчанам к юбилею города - открытие ещё двух обновлённых и комфортных парковых территорий: сквера Славы и сквера имени Борцов революции", - написал Собянин в своем канале в Max. Он уточнил, что начиная с 2022 года московские специалисты помогают городу-побратиму восстанавливать жилые дома, больницы и школы, ремонтировать дороги и мосты, приводить в порядок инженерно-коммунальную инфраструктуру, готовиться к осенне-зимнему периоду. Большое внимание уделяется благоустройству общественного пространства. "Всё это способствует возвращению столицы Луганской Народной Республики к мирной жизни. Москва и впредь будет надёжным другом и помощником Луганска в реализации его планов развития", - отметил мэр. "Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, мира, благополучия и больших успехов в созидательном труде. С днём рождения, Луганск", - написал Собянин.
https://realty.ria.ru/20250912/blagoustroystvo-2041218060.html
москва
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afe303077e62f2babcaafab6275e886c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, луганск, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Луганск, Сергей Собянин
Москва подарила Луганску к дню города два сквера
Собянин: Москва подарила Луганску к дню города два сквера
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва подарила Луганску к 230-летию города две парковые территории: сквер Славы и сквер имени Борцов революции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Дорогие жители Луганска, сердечно поздравляю вас с 230-летием города… Наш подарок луганчанам к юбилею города - открытие ещё двух обновлённых и комфортных парковых территорий: сквера Славы и сквера имени Борцов революции", - написал Собянин в своем канале в Max.
Он уточнил, что начиная с 2022 года московские специалисты помогают городу-побратиму восстанавливать жилые дома, больницы и школы, ремонтировать дороги и мосты, приводить в порядок инженерно-коммунальную инфраструктуру, готовиться к осенне-зимнему периоду. Большое внимание уделяется благоустройству общественного пространства.
"Всё это способствует возвращению столицы Луганской Народной Республики к мирной жизни. Москва и впредь будет надёжным другом и помощником Луганска в реализации его планов развития", - отметил мэр.
"Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, мира, благополучия и больших успехов в созидательном труде. С днём рождения, Луганск", - написал Собянин.