https://ria.ru/20250914/smi-2041814083.html

СМИ узнали, куда поместили подозреваемого в убийстве Кирка

СМИ узнали, куда поместили подозреваемого в убийстве Кирка - РИА Новости, 14.09.2025

СМИ узнали, куда поместили подозреваемого в убийстве Кирка

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, помещен в специальный блок тюрьмы в штате Юта, где за ним ведется РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T12:24:00+03:00

2025-09-14T12:24:00+03:00

2025-09-14T12:24:00+03:00

в мире

украина

юта

республика крым

чарли кирк

владимир зеленский

роберт фицо

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041521728_0:71:959:610_1920x0_80_0_0_5cbb39ec20d15ec170147abdbd218b5c.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, помещен в специальный блок тюрьмы в штате Юта, где за ним ведется постоянное наблюдение, а психиатры проверяют наличие у него предполагаемых суицидальных наклонностей, сообщает портал TMZ со ссылкой на пресс-секретаря шерифа округа Юта сержанта Рэймонда Ормонда. "Сейчас Тайлер находится в охраняемом блоке под особым наблюдением, пока выясняется, представляет ли он опасность для себя или других, а психиатры оценивают, склонен ли он к самоубийству", - сообщает портал. По данным источников в правоохранительных органах, ранее Робинсон якобы дал понять своему отцу, что скорее умрет в результате самоубийства, чем сдастся полиции, добавляет портал. За Робинсоном ведется круглосуточное наблюдение, его проверяют примерно каждые 15 минут. Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В мае 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который, в результате, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250913/kirk-2041750876.html

https://ria.ru/20250913/kirk-2041591804.html

украина

юта

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, юта, республика крым, чарли кирк, владимир зеленский, роберт фицо, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка