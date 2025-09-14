СМИ узнали, куда поместили подозреваемого в убийстве Кирка
TMZ: подозреваемого в убийстве Кирка Робинсона поместили в спецблок тюрьмы в Юте
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
© Фото опубликовано CNN
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, помещен в специальный блок тюрьмы в штате Юта, где за ним ведется постоянное наблюдение, а психиатры проверяют наличие у него предполагаемых суицидальных наклонностей, сообщает портал TMZ со ссылкой на пресс-секретаря шерифа округа Юта сержанта Рэймонда Ормонда.
"Сейчас Тайлер находится в охраняемом блоке под особым наблюдением, пока выясняется, представляет ли он опасность для себя или других, а психиатры оценивают, склонен ли он к самоубийству", - сообщает портал.
По данным источников в правоохранительных органах, ранее Робинсон якобы дал понять своему отцу, что скорее умрет в результате самоубийства, чем сдастся полиции, добавляет портал. За Робинсоном ведется круглосуточное наблюдение, его проверяют примерно каждые 15 минут.
Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В мае 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который, в результате, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
